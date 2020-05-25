桃園市長鄭文燦25日在防疫會議宣布，桃園酒店舞廳6月1日解封，只要符合實名制進場、量體溫消毒、保持社交距離和通過消防安檢等4原則，就能有條件開放，將採書面審查，即起受理申請。

經發局長郭裕信指出，因酒店女公關確診新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心4月9日宣布全國酒店和舞廳「停止營業」，隨著疫情趨緩，六都已有四都開放，桃園將以有條件申請許可方式開放。

郭裕信表示，4個指標包括「防疫整備」量體溫、手部消毒，「實名制」員工顧客都要造冊登錄，並保存6個月備查，「保持社交距離」進場最多僅能達店內容留人數上限的50％、每人要3平方公尺以上，保持包廂空曠流通，「消防安檢」防火避難消防、建管申報合格，業者提出申請後、經發局採書面審查通過，即可發放復業許可函。

鄭文燦聞訊表示，考量從業人員生計和工作權以及相關產業影響，宣布酒店舞廳等有女陪侍業者解封，即起受理申請，下周一、6月1日正式開放，他也提到實名制顧客和工作人員都要攜帶身分證入場，市府推動實名制管制很有經驗，提供業者參考一台只要6000元的刷卡機，就能掃條碼進場，方便、快速，未來要回溯再解碼即可，笑言：「顧客不能騙太太去哪裡，一查就知道！」但強調市府仍會聯合稽查，呼籲業者自律，確保防疫和安全無虞。

(中時 )