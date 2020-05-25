罷韓投票在6月6日舉行，對此，資深媒體人邱明玉表示，原本高雄市政府還估贊成罷韓票數約在55-60萬票之間，但因為李來希事件發酵，一下子衝高5萬票上來，罷韓真的很有可能過關。她建議韓國瑜，如果真的要低調，就低調處理，不要大玩兩面手法，搞到後來裡外不是人。

邱明玉在政論節目《台灣最前線》上表示，據她所知，在兩個禮拜前，高雄市府內部的評估，贊成罷韓的票約55-60萬票，結果才短短一個禮拜，贊成罷韓票衝了5萬票上來，為什麼會發生這種情形，就是因為李來希事件所致。

邱明玉再表示，她上禮拜五打聽國民黨的內部民調已顯示贊成罷韓預估可能會有70萬票，比國民黨台南市議員謝龍介所估的53-65萬票的差距越來越大。現在罷韓預估票數以比罷韓門檻57 萬來得還多，她認為韓國瑜自己的策略要很定調，如果真的確定要冷處理的話，就冷處理。

(中時電子報)