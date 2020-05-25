四十年前首次出現在日本的街機台上，隨之在全球各地大受歡迎的《小精靈》遊戲，在人工智慧（AI）的協助下，這款經典復古遊戲如今得以重新誕生在世人面前。

NVIDIA Research透過五萬局《小精靈》遊戲所訓練出的全新強大AI模型NVIDIA GameGAN，可以在沒有底層遊戲引擎的支援下，產生出一個功能完整的《小精靈》遊戲。這意味著即使不明白遊戲的基本規則，AI也能重現令人信服的遊戲效果。

GameGAN是第一個利用生成對抗網路（GAN）模仿電腦遊戲引擎的神經網路模型，由一個生成器和一個鑑別器組成，這兩個神經網路相互競爭，學習如何建立出讓原生信服的全新內容。

NVIDIA研究員、同時也是本項研究的主要作者Seung-Wook Kim表示，這是第一項使用生成對抗神經網路來模擬遊戲引擎的研究項目。我們原先想看看人工智慧是不是能只靠著看代理程式在遊戲中移動的劇本，就能掌握其環境規則，而它確實做到了。

當人工代理程式遊玩由生成對抗網路產生的遊戲時，GameGAN會對代理程式的動作做出反應，即時生成新的遊戲環境框架。如果使用有著多個關卡或版本的遊戲劇本來訓練神經網路，GameGAN甚至能產生出它自己也沒見過的遊戲佈局。

遊戲開發人員可以透過這項功能自動生成新的遊戲關卡，AI研究人員也能藉此更方便地開發用於訓練自主機器的模擬器系統。

提供《小精靈》的遊戲資料來訓練GameGAN的遊戲開發商萬代南夢宮娛樂，旗下研發公司BANDAI NAMCO Research Inc.的Koichiro Tsutsumi表示，我們對這個結果感到驚訝不已，不敢相信人工智慧可以在沒有遊戲引擎支援的情況下重現《小精靈》的經典遊戲體驗。這個研究成果開創出讓人期待的可能性，有助於遊戲開發人員加快開發新的關卡、角色，甚至是遊戲的創意發想過程。

(工商 )