日本經濟新聞週日報導，日本政府計畫在此財政年度安排額外的一百兆日圓預算來拯救大幅受疫情影響的日本經濟。

包含60兆日圓預算來擴大低利率貸款，以及27兆日圓將花費在其他的財政拯救計畫。

新的預算案預計於本周三的內閣會議審議。

(工商 )