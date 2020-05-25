疫情重挫經濟 日府擬增百兆日圓預算救市 10:012020/05/25 工商 呂佳恩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本經濟新聞週日報導，日本政府計畫在此財政年度安排額外的一百兆日圓預算來拯救大幅受疫情影響的日本經濟。 包含60兆日圓預算來擴大低利率貸款，以及27兆日圓將花費在其他的財政拯救計畫。 新的預算案預計於本周三的內閣會議審議。 (工商 ) #日圓 #預算 #百兆 #拯救 #日府 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸阻分裂 軍費增幅或超7.5％ 04:102020/05/21 焦點新聞 美售我18枚 MK-48 重型魚雷 漲價了！ 15:022020/05/21 軍事 振興卷預算提高至300億 7月推動要讓民眾覺得值得 16:132020/05/21 生活 藍拋「排富發現金」入法 綠杯葛逕付二讀 11:492020/05/22 政治 陸國防預算增幅6.6％ 創多年新低 11:502020/05/22 兩岸 桃機三航廈重啟招標 土建預算增至445億元 15:232020/05/22 財經 桃機第三航廈將再次招標 預算提高至445億元 22:012020/05/22 財經 土建預算增至445億 桃機第三航廈重啟招標 04:102020/05/23 產業特刊 陸國防預算增幅6.6％ 近年新低 04:102020/05/23 兩岸要聞 《國際經濟》日本擬推出第二個追加預算案 百兆日圓振興經濟 09:262020/05/25 財經 財經熱門新聞 政院大手筆 砸逾400億衝內需！3千元振興券 人人皆可領 付1,000換3,000 - 財經要聞 - 工商時報 大媽散戶注意！台股3闖失敗 專家爆6月大危機 - 財經 外資狂倒貨6千億！一票「護國股」猛爆沒在怕 - 財經 張忠謀15年前就計畫赴美設廠？遭爆卡在這關 - 財經 復仇華為…北京狙擊2大美企？專家曝機率 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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