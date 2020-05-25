1.海光(2038)：首季轉盈、EPS 0.12元，加上風電題材，推動早盤股價一度逆漲逾2%。
2.裕隆(2201)：金雞母東風日產重啟獲利引擎，外資連兩日回補買超，支撐今日股價堅守盤上。
3.日馳(1526)：無懼外資賣超+列警示股，早盤續攻漲停。
4.力山(1515)：訂單能見度已看至年底，投信連日買超，早盤股價逆勢漲約3.5%。
5.歐買尬(3687)：持股綠界市值上看11.35億元，積極以FunPoint擘劃新十年，多頭肯定，今早股價快攻漲停。
6.云辰(2390)：今日恢復融資券交易，量能增溫，早盤攻高約5%。
7.卜蜂(1215)：外資連買6日，高檔攻勢再起，惟大盤不佳，漲幅收斂至3%以下。
8.宜特(3289)：挾高階檢測需求商機，三大法人齊買超，早盤觸及漲停板，漲幅維持8%。
9.康那香(9919)：Q2獲利有望再上層樓，無懼外資賣超，開盤即漲停將戰前高。
10.譜瑞-KY(4966)：出貨放量，營運戰新高，甩外資連6日賣超，早盤反彈強漲逾2%。
11.夏都(2722)：防疫中心大遊墾丁，可望帶動國旅，股價衝上漲停，跳上近3個月高價。
12.華園(2702)：台灣疫情趨緩，振興經濟計劃蓄勢待發，觀光股吃香，晨盤上攻至漲停價，飆上新春以來近4個月高點。
13.華擎(3515)：強攻伺服器，Q2營運唱旺，早盤逆勢高漲逾8%，一度攀上漲停，登波段新高價。
14.科嘉-KY(5215)：Q2營收續拚高，全年營收、獲利也可望同步攀新高，三大法人聯手挺，股價闖漲停，再破前波高點。
15.醣聯(4168)：獲外資連三買，開盤跳空鎖漲停，登上今年高峰。
16.易威(1799)：擁防疫題材，前景看俏，股價連拉5根漲停，進逼20元。
17.高端疫苗(6547)：戰略產業政府撐腰，上周五獲外資翻多買超相挺，晨盤一度觸頂，挺進天價百元大關。
18.雃博(4106)：搭上防疫商機，股價水漲船高，晨盤上攻8%，站上40元及逾3年高位。
19.健喬(4114)：本周法說，獲外資連10買搶先卡位，晨盤急拉鎖漲停，進逼前高26.8元。
20.普鴻(6590)：受惠防疫相關商機，業績表現亮眼，晨盤急彈7%，攻上天價47.45元。
(時報資訊)
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