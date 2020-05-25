基隆一名女學生小文（化名）15歲時，與在網路認識的年逾50的黃姓教師譜出戀情，2人交往3年期間，發生多次性關係，5年之後，女子去年3月回憶女少時期那段「爺孫戀」，認為當年是自己年幼遭老師哄騙，因而對黃師提告性侵。

據了解，經檢警調查，小文（化名）2012年讀國中時，在臉書上結識黃姓教師，進而成為男女朋友，2人每月發生3、4次性關係，當時小文未滿16歲，還是學生。如今已經20多歲成人的小文，去年3月想到那段相差30多歲的戀情，覺得是自己年幼遭到對方拐騙，憤而持2人對話紀錄截圖，到警局報案提告性侵。

據「東森新聞雲」報導，黃姓老師到案後辯稱，小文有人格分裂，因為提交往被他拒絕，才會捏造不實指控。但因小文有提供事證，檢方認定雙方有發生性行為，且小文當時未滿16歲，因此依妨害性自主罪將黃師起訴。

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(中時電子報)