《國際經濟》白宮經濟顧問：到11月 美國失業率仍可能是2位數 10:012020/05/25 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）表示，受新冠狀病毒疫情影響，美國的失業率到11月仍可能是兩位數。 美國將於今年11月舉行總統大選。 美國4月失業率升至14.7%，自3月中旬全國為了防疫不得不實施封鎖措施以來，美國已有超過3800萬人申請失業救濟。 哈塞特在接受CNN訪問時表示，美國將出現其他經濟情勢改善的樂觀跡象，因為與其他指標相比，失業數字的反應可能較慢。他表示，美國5月失業率可能進一步升至20%，6月失業率可能較5月再攀升一些，但之後應能開始放緩。 (時報資訊) #數字 #美國 #失業率 #白宮經濟顧問 #哈塞特 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸工作報告：城鎮失業率增至6％ 新增就業減100~900萬 09:372020/05/22 財經 受疫情影響 4月失業率升破4％ 近7年同月新高 16:342020/05/22 財經 4月失業率飆高 勞團建議啟動「積極就業因應指揮中心」 21:282020/05/22 生活 美4月失業率43州創歷史新高 23:152020/05/22 國際 4月失業率升破4％ 七年同期最高 04:102020/05/23 財經要聞 疫情搗亂 失業率飆破4％ 04:102020/05/23 社會新聞 新聞早班車》操作罷韓 藍批國家隊全面動員 07:002020/05/23 政治 穩就業 公共服務短期上工計畫備戰 04:102020/05/24 財經要聞 逆轉失業困境 超前部署帶領企業轉型 04:102020/05/24 生活新聞 川普的破壞性角色 04:102020/05/24 時論廣場 財經熱門新聞 政院大手筆 砸逾400億衝內需！3千元振興券 人人皆可領 付1,000換3,000 - 財經要聞 - 工商時報 大媽散戶注意！台股3闖失敗 專家爆6月大危機 - 財經 外資狂倒貨6千億！一票「護國股」猛爆沒在怕 - 財經 復仇華為…北京狙擊2大美企？專家曝機率 - 財經 台積電7奈米威力不減！美大客戶續力挺 股價狂飆50％ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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