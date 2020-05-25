白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）表示，受新冠狀病毒疫情影響，美國的失業率到11月仍可能是兩位數。

美國將於今年11月舉行總統大選。

美國4月失業率升至14.7%，自3月中旬全國為了防疫不得不實施封鎖措施以來，美國已有超過3800萬人申請失業救濟。

哈塞特在接受CNN訪問時表示，美國將出現其他經濟情勢改善的樂觀跡象，因為與其他指標相比，失業數字的反應可能較慢。他表示，美國5月失業率可能進一步升至20%，6月失業率可能較5月再攀升一些，但之後應能開始放緩。

(時報資訊)