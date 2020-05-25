賣壓湧現，打壓上周五紐約期棉收黑；因中美緊張局勢升溫，導致市場擔憂對天然纖維需求構成壓力，進而引發投資人賣壓湧現，拖累期棉收黑；美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE) 7月棉花期貨下跌0.45美分，跌幅0.78%，收盤每磅57.61美分；而10月棉花期貨下跌0.86美分，跌幅1.47%，報每磅57.51美分。

中國鄭州商品期貨7月期棉結算價收報每公噸11430元人民幣，較前一日下跌80元人民幣；庫存方面，截至5月21日，ICE登記庫存5,830包，與前一日持平。(商品行情網)

(時報資訊)