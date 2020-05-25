《商情》賣壓湧現 打壓上周五紐約期棉收黑 10:022020/05/25 時報資訊 羅宇揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 賣壓湧現，打壓上周五紐約期棉收黑；因中美緊張局勢升溫，導致市場擔憂對天然纖維需求構成壓力，進而引發投資人賣壓湧現，拖累期棉收黑；美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE) 7月棉花期貨下跌0.45美分，跌幅0.78%，收盤每磅57.61美分；而10月棉花期貨下跌0.86美分，跌幅1.47%，報每磅57.51美分。 中國鄭州商品期貨7月期棉結算價收報每公噸11430元人民幣，較前一日下跌80元人民幣；庫存方面，截至5月21日，ICE登記庫存5,830包，與前一日持平。(商品行情網) (時報資訊) #期棉 #賣壓湧現 #收黑 #CE #期貨 也許您會感興趣 推薦閱讀 《美股》參院通過陸企監管法 阿里巴巴收黑 09:092020/05/21 財經 《商情》賣壓湧現 打壓周三紐約期棉跌逾1.6％ 10:002020/05/21 財經 《美股掃瞄》美中緊張升高 美股收黑 08:182020/05/22 財經 《商情》賣壓湧現 打壓周四紐約期金挫逾1.7％ 10:002020/05/22 財經 《商情》觀望氣氛濃 打壓周四紐約期棉走軟 10:002020/05/22 財經 《基金》槓桿＆反向期信ETF 投資必知6件事 10:342020/05/22 財經 《台灣永續期貨》系列一－臺灣永續期貨 6月8日上市 04:102020/05/25 證券．權證 財經熱門新聞 政院大手筆 砸逾400億衝內需！3千元振興券 人人皆可領 付1,000換3,000 - 財經要聞 - 工商時報 大媽散戶注意！台股3闖失敗 專家爆6月大危機 - 財經 外資狂倒貨6千億！一票「護國股」猛爆沒在怕 - 財經 復仇華為…北京狙擊2大美企？專家曝機率 - 財經 台積電7奈米威力不減！美大客戶續力挺 股價狂飆50％ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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