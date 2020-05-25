隨著NBA積極籌備本季重新開打計畫，且預定7月中旬選在奧蘭多迪士尼世界復賽機率很高，可是聯盟到時候不需要邀請所有30支球隊參加，根據《USA TODAY》記者席爾吉特25日爆料，屆時可能不會邀請本季無緣季後賽的球隊！

「NBA目前繼續把不同的復賽選擇放在檯面上討論，」席爾吉特表示，「就以我收到的線報指出，假如NBA考慮要從還沒打完的例行賽打起，那些沒有機會闖進今年季後賽的球隊根本不會受邀參加，畢竟NBA必須降低更多比賽風險。」

照著席爾吉特的說法，首當其衝無法參加本季復賽計畫的球隊，就是目前唯一提前確定無緣季後賽的金州勇士，這叫現在仍然持續苦練等待復賽的勇士頭號球星柯瑞情何以堪，畢竟本季拿下15勝50敗的他們，還有17場例行賽還沒打完。

甚至黃蜂(23勝42敗)、公牛(22勝43敗)、尼克(21勝45敗)、活塞(20勝46敗)、老鷹(20勝47敗)、騎士(19勝46敗)、灰狼(19勝45敗)等勝率已不可能過半球隊，是否也被看作無緣今年季後賽球隊？這樣的認定標準恐怕很難達到公平。

(中時 )