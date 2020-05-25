高鐵創造台灣西部一日生活圈，南來北往節省許多時間，但對許多民眾來說，出了高鐵仍需接駁才能返鄉，計程車是個方便的選項。一名女子出了高鐵搭上計程車，但小黃司機的舉動，卻讓她嚇壞，很想立刻打電話給媽媽說「我愛妳」。

一名女網友在PTT發文「計程車司機飆起來了怎麼辦？」，說自己剛下高鐵，坐跟高鐵合作的計程車，一上車就在想要不要打電話給媽媽說「我愛她了」，更說運將大哥飆得開心，還有餘裕聊天，時速已達120（公里），害她連手機都不敢滑了。

網友紛紛回應：「跟司機聊政治」、「跟他說踩油門後一直踩煞車，表會跳比較快」、「趕快壓緊啊！不然要飛到天上惹」。

搭乘高鐵的民眾多半有這種經驗，出了高鐵站，立刻有小黃司機上前詢問要到哪裡、要不要搭車。而一般這種在高鐵站接駁的計程車，尤其是要跑長途的，為了節省時間多跑幾趟、加上熟悉路況，飆速是常有的事，乘客可能要有心理準備，或是直接提醒司機大哥，自己心臟負荷不了。

(中時電子報)