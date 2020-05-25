台北市副市長黃珊珊25日宣布第3波解封原則，自6月1日起，市府權管場館和活動，只要同時符合「維持社交距離」、「室內實名制」及「不共餐」3條件，均將開放，此外，市府活動戶外放寬至1000人、室內250人以下，不過，黃也強調，疫情一旦有變化就隨時關閉。

國內新冠肺炎已有超過40天沒有本土病例，黃珊珊今表示，北市目前已沒有太多封閉區域，所以6月1日起，場館、活動採原則解封。3種條件包括第一個維持社交距離，若沒辦法維持就戴口罩，第二個室內活動採實名制，第三是不共餐，這3原則底下，北市管轄場館和活動都開放，例外不開放的只有高中職以下校園，為維持學校學生安心上課，直到暑假才開放。

黃珊珊指出，市府大型活動指引也做了調整，市府辦理、協辦活動，戶外從500人拉高至1000人，室內100人放寬至250人，超過人數但有辦理必要，須依規定專案送審。

她強調，解封場館、活動不再正面表列，不能做到放寬或使用的場館，各局處6月1日前會公告在網站，但一旦疫情有變化隨時關閉。

黃珊珊提到，今年端午節龍舟賽取消路上嘉年華、龍舟體驗營等不特定對象活動，縮小規模加強防疫措施，活動包括龍舟練習、舵手練習營、點睛祭江和龍舟錦標賽，以特定對象為主，預賽和複賽都是網路直播，決賽採電視直播，不開放現場觀賽。

(中時電子報)