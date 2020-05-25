台中市購物節在市府敲鑼打鼓中，今年又要舉辦了。其中跟去年比最大的差異就是增加了電視購物平台，議員陳淑華質疑，台中市購物節原始用意是要吸引各地的人來台中旅遊、來台中消費，現在大張旗鼓搞了電視購物，會不會將旅遊人口轉到線上購物，反而讓來台中旅遊、消費的人減少了！市府指出，將全力行銷吸引民眾前來消費購物、創造商機。

去年盧秀燕首度辦理的台中市購物節，標榜要讓整個台中市都在購物環境中，藉以吸引更多遊客來台中觀光，帶動台中市各行各業的發展，人進來台中觀光、錢進來台中消費，拉抬台中市的經濟。

台中市議員陳淑華、邱素貞、蕭隆澤、謝明源25日聯合質詢，針對市府今年首度納入電視購物的台中市購物節提出質疑，如何讓商家都能公平的上架到購物平台，上架費市府如何處理，都沒有明確的答案，商家難道要先被剝一次皮嗎？市府要如何服務好所有的商家？

陳淑華提醒市府，線上購物是趨勢，購物節的確可能從線上帶來業績；但市府必須思考如何讓民眾在線上購物後，人流願意進入到台中市刺激台中市整體市面的經濟，帶動全面性效益；最令人擔心的是，民眾在線上購物後，旅遊台中市的意願卻降低了。

陳淑華也表示，從這次疫情影響來看，線上購物普遍都業績大幅上揚，反觀市面上的各行各業無不哀鴻遍野，業績慘跌，顯見民眾在線上購物後並不會再到實體店面消費，消費總額不變下也排擠了實體店面的消費。

陳淑華說，實務上民眾在線上消費了之後，民眾會減少出外的消費次數及金額。那台中市購物節原意要透過活動吸引民眾來台中觀光旅遊、來台中消費餐飲、來台中市逛街，會不會因為線上購物而減少來台中市的觀光遊客，整體效益反而受到排擠。

(中時 )