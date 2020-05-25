英國金融時報報導，為因應排山倒海而來的經濟及輿論壓力，英國財政大臣瑞斯薩納克（Rishi Sunak）已批准白樺計畫（Project Birch）來挽救英國戰略性重要公司。

英國財政部向金融時報透露，此計畫預計會幫助個別公司，原則是協助已嘗試了所有可能性、但仍面對過大損害且可能對英國經濟造成大比例影響的關鍵性公司。

捷報路虎公司（Jaguar Land Rover）向金融時報揭露，航空航太及鋼鐵產業將是政府優先考慮的產業。

雖然白樺計畫旨在處理立即性的金融危機，但薩納克也面對許多要求，認為其應該擬定更具力道的中期計劃，以阻止更多公司因債務問題而倒閉。薩克納身邊的官員則認為保守黨政府可能實施大幅度的國有化或部分國有化。

過去兩個月政府的紓困政策當中，由政府領導的貸款計畫已超過四百億英鎊，金融遊說集團金融城（TheCitUK）預期白樺計畫實施後可超過一千億英鎊 。

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