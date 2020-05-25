從前《小精靈》的遊戲迷們必須拿著零錢，走到最近的街機台來玩這個經典的迷宮追逐遊戲。在彈珠台左轉，繼續直走經過空氣曲棍球桌，跟著《小精靈》再清楚不過的背景音樂，狼吞虎嚥吃著點點、閃躲著Inky（藍色幽靈）、Pinky（粉紅色幽靈）、Blinky（紅色幽靈）及Clyde（橙色幽靈）。

美國人光是在1981年，就投入了數十億個25分錢硬幣、花了7.5萬個小時在玩與《小精靈》一樣的投幣式遊戲。而在此之後的幾十年裡，這款熱門遊戲已經出現了可以在PC、遊戲機和手機上遊玩的版本。

GameGAN版本的《小精靈》靠著神經網路，而非過去的遊戲引擎來生成遊戲環境。AI會不斷追蹤虛擬世界、記住已產生的內容，以保持每個畫面在視覺上的一致性。

無論是哪一款遊戲，GAN可以透過過去遊戲中的畫面紀錄和代理程式按鍵的資料，來學習其規則。遊戲開發人員可以利用這樣的工具，以原始關卡的劇本當成訓練資料，自動為現有遊戲設計新的關卡。

NVIDIA GameGAN研究人員Seung Wook Kim和他在NVIDIA多倫多人工智慧研究實驗室的合作對象，利用BANDAI NAMCO Research提供的五萬局《小精靈》遊戲資料（共有數百萬個畫面），並結合AI代理程式玩遊戲的按鍵資料，在NVIDIA DGX系統上訓練神經網路。

接著，經過訓練的GameGAN模型產生出環境中的靜態元素，像是一致的迷宮形狀、點點和無敵藥丸（Power Pellets），再加上敵隊的幽靈和小精靈本身等會移動的元素。

它學習了遊戲裡無論是簡單還是複雜的重要規則。GameGAN版本的《小精靈》跟原版遊戲裡的規則一樣，小精靈不能穿越迷宮的牆壁、走動時會吃掉點點，還有在吃到一個無敵藥丸時，幽靈會變成藍色並逃走。當小精靈從一邊走出迷宮時，會被傳送到另一邊，要是遇到幽靈，畫面會閃爍，而遊戲便結束了。

既然GameGAN模型可以將背景與移動中的角色區分開來，就有可能將遊戲重新設定為在室外的籬笆迷宮中進行，或者把小精靈換成你喜歡的表情符號。因此，開發人員便可以利用這項功能來嘗試新的角色創意或遊戲主題。

通常我們使用模擬器來訓練機器人，AI可以先在模擬器中學習環境規則，再與現實世界中的物體進行互動。然而對於開發人員而言，創建模擬器相當耗時，開發人員必須編寫關於物體之間如何相互交流，以及光線如何在環境中運行的規則。

NVIDIA使用模擬器來開發各種自主機器，像是學習如何抓取和移動物件的倉庫機器人，或者是必須在人行道上運送食物或藥品的送貨機器人。GameGAN提出了一種可能性，也就是有一天能藉由簡單的訓練神經網路，取代費時的編寫模擬器工作。

假設你在汽車上裝了一台攝影機，它可以記錄下道路環境的樣子，或是駕駛轉動方向盤或踩油門等行為。這些資料可以用來訓練一個深度學習模型，預測萬一人類駕駛員或是自動駕駛車出現猛踩煞車等動作時，在現實環境中可能會發生的情況。

NVIDIA多倫多研究實驗室主任Sanja Fidler表示，我們可能最終會出現一個人工智慧，只要透過觀看影片和觀察代理程式在環境中採取的動作，就能模仿駕駛規則和學習物理定律。而GameGAN是實現此目標所跨出的第一步。

(工商 )