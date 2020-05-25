民進黨各縣市黨部主委選舉出爐，此役攸關7月即將改選的常執委選舉，涉及未來黨中央的權力重組，更是2022年地方縣市長選舉的前哨戰，各派系都卯足全力，從結果來看，「海派」的強勢崛起，和英系的分進合擊，已衝擊長期以來新系獨大局面。

最關鍵的高雄市黨部主委選舉，海派支持的現任立委趙天麟，與菊系支持的高雄市議員高閔琳對決，儘管趙已歷任三屆立委，但高有陳菊力挺，又曾參與野草莓、反媒體壟斷等社會運動，在黨內擁有不少年輕族群支持，選前被視為五五波。

但開票後，趙天麟一路領先，且在各投開票所都拿下好成績，讓高雄派系輪替，改寫新系長期在地方獨大局面，也讓海派在2022年高雄市長選舉擁有更多籌碼。

海派另一個主戰場是台北市黨部主委選舉，力挺王孝維出馬，與綠色友誼的薛凌對決，不過因2人廝殺激烈，在黨中央協調不成下，暫停選舉，但也可見海派的企圖心。

民進黨地方黨部主委當選名單。

除推出人馬與對手激戰外，海派也以靈活戰術與對手合縱連橫，在新北市推出的新北市議員何博文，去年立委選舉曾與蘇系的張宏陸相爭，何最後退讓，此番黨部主委選舉，何在各派系支持下同額競選，拿下9成4的高得票率，顯示海派在北台灣的實力已不容小覷。

在地方主委展現實力後，海派下一目標就是7月常執委改選，目前已自組湧言會，除原支持的王定宇外，將再爭取2席常委，不容小覷。

正國會則是另個大贏家，拿下台中市等7席主委，其中，派系龍頭林佳龍2018年台中市長選舉失利後，一度聲勢下滑，此役不僅提振正國會的士氣，也讓林佳龍站穩腳步。

至於龍頭眾多的泛新系，因各據山頭也各擁人馬，目前有新辦梁文傑、許淑華，賴系的林俊憲、菊系的劉世芳4人爭取常委，經地方主委一役後，恐怕不樂觀。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)