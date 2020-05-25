雞蛋下鍋煎得香噴噴，尤其金黃色的蛋黃，更是令人垂涎欲滴。不過印度一名男子Shihabudheen Ak在鍋裡打了一顆蛋，竟發現蛋黃是綠色的，讓他超傻眼，忍不住將照片、影片貼上臉書分享，網友看了也嘖嘖稱奇。

Shihabudheen Ak是住在印度馬拉布蘭（Malappuram）的一名男子，他自己有養雞，每天吃的雞蛋也都是來自自己的農場。5月4日他煮了一顆水煮蛋，沒想到切開後竟發現蛋黃是詭異的綠色！他笑說這也算是「原創」的上帝基因工程。

Shihabudheen Ak之後又嘗式了很多次，除了水煮蛋之外，他也直接打生蛋、煎荷包蛋，但這一批的雞蛋好像全部都是綠色，更加引起網友注意和討論。Shihabudheen Ak表示自己和家人吃了這些蛋，味道跟原本的一模一樣。他之後讓母雞孵蛋，有成功孵出6隻小雞，但這些小雞長大之後，竟然又生下綠色蛋黃的雞蛋！

據《Opindia》報導，喀拉拉邦獸醫和動物科學大學（KVASU）一名助理教授Harikrishnan認為，至少需要花3周以上的時間，才能找到「蛋黃變蛋綠」的原因；他表示很早就有研究員認為，蛋黃的顏色是受到母雞吃的飼料影響。

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(中時電子報)