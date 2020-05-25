國內疫情趨穩，觀光產業逐步邁入復甦、振興階段，但前面3個多月的衝擊，交通部觀光局也積極核撥紓困補助。截至上周五下班前，已受理73.39億元申請，已核撥約65.62億元，核撥率近9成，其中，關於薪資補貼就達41.85億元。

根據交通部觀光局統計，截至5月22日止，觀光產業薪資補貼部分，已核撥2835家、約7.5萬人，總計約30.3億元。導遊領隊及隨團生計補貼，已核撥8525人，總計約2.55億元。產業人才培訓，已核撥322家，總計約9億元。

觀光產業營運補貼部分，旅行業已核撥2865家、民宿6821家、旅館2036家、觀光遊樂業24家，總計約24.48億元。停止出入團補助，已核定1825家，總計約5500萬元。

交通部觀光局近日也強化人才培訓申請案的事前審查，啓動辦訓「實地抽查機制」，不定時辦理現場查核作業及紀錄，做為導正部分亂象及辦理核銷的參考，維持辦訓品質。

(中時 )