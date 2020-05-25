新竹44歲油漆工，平常喜歡吃大魚大肉，出現上腹痛達2個月，照胃鏡檢查研判是消化性潰瘍，吃藥未見好轉，食慾不振日益嚴重，甚至無法正常排便，到中醫大新竹附設醫院急診，電腦斷層確診為「大腸癌急性阻塞」，經「3D腹腔鏡手術」切除，一週後順利出院。

大腸直腸科醫師邵彥誠提醒民眾，若發現上腹痛、食慾不振及無法正常排便，一定要儘速就醫，平時要少吃醃漬油炸及加工食品，養成運動習慣，維持健康生活習慣，如有家族史需定期接受大腸鏡檢查，才能有效預防大腸直腸癌。

邵彥誠表示，這名病患檢查發現，右側升結腸有7x6.5x2公分的大腸腫瘤，造成大腸急性阻塞，先以鼻胃管抽吸使腸道減壓，讓腸子的腫脹情形得到緩解，2天後再施以3D腹腔鏡手術，切除右側約60公分的升結腸，並施以腸繫膜淋巴結廓清手術，避免癌細胞轉移。

邵彥誠解釋手術程序，一般大腸急性阻塞因腸子腫脹，使腹腔內空間狹小，難以施行3D腹腔鏡微創手術，但經過2天的減壓治療，加上手術器械進步，即可用3D腹腔鏡做腫瘤切除。

邵彥誠說明此病例在患者腹部打4個洞，分別為3公分、1公分及2個0.5公分，傷口小，復原快，做3D腹腔鏡手術有良好視野與立體成像，讓醫師更容易執行精確的腸繫膜淋巴結廓清手術，患者手術完隔天就能下床，一週後順利出院。

(中時 )