振興券規劃進入最後階段，最快本周拍板。行政院斥資逾400億元點火內需消費力道，擬規劃每人支付1,000元換取3,000元振興券，相當於打33折，也就是每個人都可以領到政府發放的2,000元，不排富。行政院預計6月初公布細節，7月暑假上路。

●適用對象：全國人民，無條件限制。

●方法：付費1,000元領取一份3,000元振興券，中低收入戶直接發放每人3,000元振興券。不能拿來囤積民生物資，對消費項目、消費地點沒有限制，連去夜市吃宵夜，購衣、旅行都不限，原則上不找零。

●領取方式：以郵局作領實體券據點，超商也不排除，並有防偽設計，領電子券可透過APP領取。發行方式則新增信用卡，加上行動支付、電子票證及實體券，採「3＋1」方式，民眾可自由選擇。

●餐廳或旅宿業有促銷活動：透過配套行銷或引導，邀商家加入活動，加大力道促銷，引導民眾的消費方向，如此比發放消費券更聚焦且立即受益，亦達另類紓困效果。

(中時電子報)