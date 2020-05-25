民眾警覺性高，發現可疑提袋報警，毒蟲自投羅網遭逮。（翻攝照片／盧金足台中傳真）

日前有民眾在台灣大道上1處騎樓前發現2只提袋，因袋內東西可疑報警，台中市警察局第六分局市政派出所員警接獲報案，立即抵達現場打開袋子時，赫然發現提袋內有大量毒品咖啡包及愷他命等違禁品，經調閱監視器鎖定遺留該提袋的犯嫌，並請附近民眾密切注意犯嫌是否回來找尋提袋，隔天

，犯嫌果然回到原處，員警當場將犯嫌帶返派出所調查，全案依《毒品危害防制條例》移請台中地檢署偵辦，並已起訴在案。

警方調閱監視錄影器，發現當日上午10時許，有1名赤裸上半身的男子走路搖晃的出現在騎樓前，且其手上提著黑色提袋與現場遺留之提袋相同，經警方勘查黑色袋子內的物品，發現袋子內部除了有大量毒品，還有證件及手機。

警方證實該提袋確為監視器中赤裸上半身的25歲楊姓犯嫌所有，員警將提袋內物品愷他命4包、毒品咖啡包共163包全部扣押，研判犯嫌會回到該地點尋找其遺失的提袋，派員及協請住戶密切注意。

果不其然，隔日楊嫌返回現場尋物，警方接獲報案後立即前往逮人，楊嫌向警方坦承監視器畫面內留下提袋之人為其本人，袋內毒品為其所有，並同意警方返其住屋處查看，隨即在其住屋內查扣K盤1個及愷他命1包，警方詢後依法移送偵辦，全案經台中地檢署起訴在案。

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(中時 )