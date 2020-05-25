三陽工業(2206)今起再度執行庫藏股，預計本次買回一萬張自家股票，每股買回區間價在15~29元，這也是三陽今年以來連續第三度實施庫藏股。今股價開高，盤中漲0.3元至20.3元。

三陽董事會通過，為維護公司信用及股東權益，自5月25日起預定買回10,000張庫藏股，區間價15~29元，預定買回股份占公司已發行股份總數之比率之1.17%。

三陽今年以來已連續兩度實施庫藏股，今起為今年第三度實施庫藏股。

三陽預定於今年2月4日至4月1日買回15,000張庫藏股，已於3月20日100%買回，本次平均每股買回價格為20.12元。接著於3月20日董事會決議再祭庫藏股，三陽工業並公布，今年第二次買回庫藏股已屆滿，原預定買回15000張，實際買回6,197張，本次平均每股買回價格為19.47元；公司表示，為維護股東權益及兼顧市場機制，視股價變化及成交量狀況採行分批買回策略，故未執行完畢。

三陽去年度盈餘分配之現金股利每股1元。

三陽工業今年首季本業獲利提升；第一季合併營收81.36億元，毛利率19.05%，營業淨利3.11億元，淨利歸屬母公司業主6.19億元，EPS 0.76元。

(時報資訊)