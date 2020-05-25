IC測試廠欣銓（3264）2020年上半年營運展望良好，雖然面對貿易紛爭再起、新冠肺炎疫情衝擊，公司仍預期半導體市場有機會觸底重返成長軌道，公司將透過完整區域布局優勢，以更審慎穩健腳步布局，以維持公司穩定成長。

欣銓受台股股災拖累，3月中股價急殺下探18.9元的近6年半低點，隨後觸底上攻、反彈至28元附近，近期高檔盤堅。今（25）日不畏大盤震盪加劇，開高後上漲2.5％至28.75元，登4個月波段高點，早盤維持近1.5％漲幅，領漲封測族群。

欣銓2020年首季合併營收20.78億元，僅季減2.93％、年增17.19％，改寫同期新高。毛利率31.22％、營益率19.53％，雙創近5年同期高點。稅後淨利3.21億元，季增1.25％、年增達76.99％，每股盈餘0.68元，分創同期次高、近10年同期高點。

欣銓2020年4月自結合併營收7.32億元，月增0.82％、年增15.88％，創近1年半高點。累計1～4月合併營收28.12億元，年增16.89％，續創同期新高。公司先前法說時表示，新冠肺炎對上半年展業影響不大，但對消費端需求影響仍待觀察。

欣銓董事長盧志遠在致股東報告書中表示，2020年半導體產業原預期可重返成長周期，惟全球景氣仍籠罩在中美貿易不確定性，以及新冠肺炎疫情擴大，對電子業及半導體業供應鏈帶來挑戰，供貨及需求皆同步受到影響，為2020年復甦埋下不確定因素。

不過，隨著5G通訊的持續發展布局、半導體庫存修正告一段落和記憶體市場持穩，市場仍有機會觸底回到成長軌跡。欣銓在區域布局的完整性，在疫情不確定情況下，可提供客戶穩定和分散風險的生產支持，公司將以更審慎穩健腳步布局，以維持穩定成長。

盧志遠指出，雖然產業外在環境不確定性高，欣銓仍將持續提升測試技術與經營效率，掌握市場競爭及趨勢。技術發展方面，持續投資研發汽車電子及安控等高品質規格產品的測試技術與因應品質管理系統，對接汽車電子和5G運用的產業需求。

此外，欣銓也積極投入先進晶圓級製程封裝（WLCSP）後製程、電源管理及類比晶片測試開發、射頻元件相關測試技術，因應5G應用、物聯網、人工智慧（AI）產業及車用電子的蓬勃發展，完備公司服務的廣度和深度。

展望今年營運方針，欣銓指出將積極開拓車用電子及資安晶片測試，目標成為該領域第一品牌，並全力開發邏輯及訊號產品、射頻晶片、高效能類比晶片及微機電系統晶片測試領域，以期維持業務及獲利成長動能。

同時，欣銓將強化擴大對策略性客戶服務，積極擴充店員管理晶片測試及產能，並整合射頻晶片測試子公司全智科，擴充目標客戶數量。此外，亦將擴充新加坡及韓國廠服務範疇，積極爭取策略性客戶，並投資南京廠增加產能，使公司整體成長加速。

(時報資訊)