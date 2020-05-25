勞動部25日公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計1,285家，實施人數2萬2,500人。從行業別來看，實施家數最多的行業為批發及零售業，總計有386家實施，其次為製造業，有283家。

勞動部近期每週公布一次無薪假實施情況，5月18日公布實施家數計1,189家，實施人數2萬1,067人。本次新增96家，人數新增1,433人。勞動部指出，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月，實施方式多為每月休5日至8日。

從行業別來看，實施人數最多的行業為製造業，已經破萬、來到1萬169人，其次為批發及零售業，有3,839人，第三則為住宿餐飲業；從縣市來看，實施人數最多的縣市為台北市、有6,357人正在無薪假，而桃園市已經超越新北市、來到3,821人，成為實施人數居次的縣市，第三則為新北市、3,514人。

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