迎接後疫情時期，全面啟動振興經濟拼觀光，高雄市政府觀光局號召高雄超過30家觀光旅宿飯店，一起在5月25日晚間7點到9點，將旅館房間的燈光，全部打開，除了為第一線防疫人員加油打氣，同時慶祝高雄市開設一級流行疫情指揮中心滿四個月，本土零確診的成績，宣告高雄市是安心旅遊的城市，歡迎大家來高雄旅遊。

高雄觀光局25日表示，響應這波點燈的觀光旅宿業者包括漢來大飯店、寒軒國際大飯店、福容大飯店、高雄福華大飯店、翰品酒店、海霸王旗下城市商旅真愛館、駁二館、德立莊博愛館、高雄圓山大飯店、文賓飯店、御宿旅館集團中華館、鈞怡大飯店、空中城都會商務旅館、禮來大飯店、喜悅大飯店、秝芯旅店駁二館、名貴飯店、麗馨精品汽車旅館、麗馨精品商旅七賢館、麗馨精品商旅鳳山館、麗登精品汽車旅館、WO Hotel、佳適旅舍中山站前館、世國大飯店、旗津道沙灘酒店、陽光大飯店、巴黎香舍大飯店、國星大飯店、巴黎商旅、宜果旅居、高雄富野渡假酒店、川雅居、Hotel d?a、高雄漢王洲際飯店、哲園學產文教會館、以及籌備中的海霸王集團85大樓館、美麗島館等旅館。

觀光局說，高雄30家觀光旅館將在25日晚上7點到9點，一起將旅館房間的照明全部打開，照亮美麗的高雄，象徵旅宿業者齊心拚觀光，城市全面啟動振興經濟。

高雄觀光局長邱俊龍表示，受到疫情影響，重挫觀光旅遊業者，隨著疫情趨緩，預期將出現一波觀光旅遊人潮，高雄市政府推出一系列振興國旅方案，推動安心旅遊，吸引國旅客源到高雄觀光。

他說，首波由觀光局結合高市旅行公會、旅館公會、觀光旅館公會，共同推出9大觀光旅館「聯合商品券」，購買8000元商品券再送800元，可用於住宿或餐飲，觀光局加碼送早餐或房型升等；32家旅館推「聯合住宿券」買8000元送6張住宿券，觀光局再送1晚住宿券，等於8000元可住7晚，藉由全國首創的食宿優惠方案，吸引國旅客群到高雄旅遊，協助業者度過難關。

(工商 )