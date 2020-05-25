淡水區淡海路25日凌晨3時許發生不明原因砸車，過程中疑有人開槍，附近民眾嚇得報案，警方獲報到場後見到一台有彈孔痕跡黑轎車，警方循線調查，上午5時許在新生街上攔下23歲隋男及女友；隋男向警供稱，只是去湊熱鬧才出現案發現場；警方表示，釐清案情後，全案將依槍砲彈藥管制條例偵辦。

據悉，警方凌晨3時40分獲報有人在巷內開槍，大批警力到場後，涉案民眾都已離開，只見到一台黑色轎車，鑑識人員現場採證，在轎車右後車門、右前A柱上找到2個疑似彈孔。經警方擴大調閱，發現一輛白車在現場逗留，警方5時30分於新生街、新民街路口將車攔下，將車上隋姓男子其女友被帶回調查。

隋男向警供稱，聽聞有人要砸車，所以前往查看，到場後大家都要離開，所以不清楚案發的相關細節；附近居民說，事發巷口凌晨3時許出現類似鞭炮聲，還看到不明車輛，他們趁警察來前就已離去。

警方表示，已聯絡疑遭槍擊的黑車車主張男到案釐清案情，並持續對隋男調查，若涉及非法持槍犯案，將依槍砲彈藥刀械管制條例依法辦理。

(中時 )