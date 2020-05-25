高巿府教育局長吳榕峯25日在巿議會表示，針對體育班減班已開出43個正式專任運動教練缺。（曹明正攝）

針對體育班減班，高雄巿議員黃文志25日在巿議會質詢，教育局長吳榕峯說，減班要求是體育署在2013年提出，今年8月30日落日，後經學者專家評估，才決定哪些學校保留，另也開出43個缺，鼓勵約聘僱教練轉正為專任教練。

黃文志指出，有很多被裁撤體育班的學校反映，他們都是有成績的，但是用銜續率來做評分標準，對他們比較不公平。問教育局減班計畫為何？包括減班標準？相對應配套措施為何？超額老師怎麼辦？明年減班計畫是什麼？

吳榕峯說，體育班減班是體育署從2013年就要求，最後期限是今年8月30日，以總班級數的1.5％做總量來調整三級學校的班級數。並針對成績、銜續、有無運動專任教練及上課情形，由學者專家實務教練等，進場做評估。

吳榕峯也說明，減班達到體育署的要求標準後，就不會再裁班。另也開出43個缺，鼓勵他們去考正式專任運動教練，目前這些約聘僱的教練或代裡教師約50人，轉正後薪水從3萬4000元，變成4萬1000餘元，這是很好的機會。

此外，被裁掉的體育班是今年新生入學的這一班，因此對原來的教練來說，原來的班級不受影響，還有1至2年的時間可以繼續帶隊，這段期間也可以準備正式專任運動教練的考試，如果考不過別人，其實也說不過去。

(中時 )