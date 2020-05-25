根據統計，台灣每年有3萬人中風，其中約一半不幸死亡，另一半則會留下失智、失能等後遺症。台大醫學院名譽教授高明見表示，一般認為中風瞬間發生，但其實大部分都有預兆，只要做2個檢測，就足以遏止60 %的中風發生。

《Heho健康》報導，高明見指出，透過心律檢查及頸動脈狹窄檢查，就能大幅避免中風發生。現在心房顫動可以用AI偵測，有許多醫院都在推，用手環經過藍芽檢測有無心房顫動，只要像戴手錶一樣戴2個星期，有80%的心律不整都可以被檢出。

另外20%的中風，是頸動脈狹窄引起，高明見說，現在已有非接觸式的頸動脈狹窄檢測，利用手機或筆電捕捉受測者的頸部影像，歸納出頸動脈狹窄的風險程度，只需1分鐘，就可以得到初步結果。高明見呼籲運用AI做心房顫動和頸動脈狹窄篩檢，早期發現高危險族群，不但可遏止中風發生，更可為台灣省下了大筆長照經費。

(中時電子報)