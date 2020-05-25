桃園畢旅全數恢復

疫情趨緩展開「防疫新生活」，桃園市長鄭文燦25日宣布畢業旅行、畢業典禮全面恢復，戶外教學仍以不過夜為原則，「防疫可以達標，我們要盡量幫孩子來圓夢！」因應周末假期桃園部分景點維持亮紅燈，他也宣布警示從上限6成放寬到8成，讓更多旅客可以開心到桃園旅遊。

「大人都可以去墾丁，小朋友為何不能戶外教學？」鄭文燦說，今年學期延到7月14號結束，有鑑於疫情趨緩，已指示教育局通知各學校，在符合防疫標準的情況下恢復舉辦畢業旅行和畢業典禮，包括模範兒童或市長獎頒獎合照的部分也可以恢復，他認為畢業是人生只有一次的大事，孩子們期待很久，是人生中興奮難忘的時刻，在防疫可以達標下，要盡量幫孩子圓夢、留下美好回憶，原本已經停辦的，也可以通知恢復舉辦，讓各學校都有畢業典禮、畢業旅行。

鄭文燦也提到，戶外教學已於18日依分流、分班、不過夜3原則解封，他特別請各局處提供戶外教學的路線，包括像農業局休閒農場農事體驗、經發局觀光工廠、客家局客庄小旅行、文化局文化場館、消防局防災教育館、環教場所環境教育等，都可以列為戶外教學的內容。

鄭文燦笑言自己農事體驗已經種了很多瓜果，指示觀光旅遊局協助結合踩線團，讓帶隊師長主任先體驗各種方案，熟悉作業方式、宣傳優勢景點再推廣，讓學生以小班、分流方式走出戶外。

至於周末各風景區湧現人潮，桃園大溪老街和永安漁港從12點半過後一路亮警示紅燈到傍晚17點，另外竹圍漁港、虎頭山和角板山3景點也陸續出現黃燈警示，管理員和警方不斷柔性勸導疏散，鄭文燦也下令放寬標準，紅燈警示從可容納人數上限6成提高到8成，讓商家和遊客都能開心。

(中時 )