宏達電(HTC)死忠粉絲們，你正在等候 HTC 的 5G 手機嗎？按照台灣電信商的規劃，5G 最快在今年 7 月開台，勢必吸引不少消費者搶先體驗，但前提是手中的手機得支援 5G。或許就是計劃搶搭這一波 5G 開台潮，傳 HTC 首款 5G 手機最快有望在 7 月亮相。

由於世界各國發展 5G 的時程不一，雖然台灣 5G 尚未開台，但是為搶佔南韓、美國、中國大陸等重點市場，不少手機廠商早已推出 5G 手機。而近一兩年來將發展重點移轉到虛擬實境(VR)相關業務的 HTC，尚未正式發表 5G 手機，在推出 5G 手機的速度上略顯略落後。所幸，根據《ePrice比價王》網站報導，他們的線報來源指出 HTC 第一款 5G 手機有機會在今年 7 月登場。

《ePrice》報導，消息來源指出 HTC 有可能在 7 月推出旗下第一款 5G 手機。在 2019 年 9 月份 HTC 台灣總經理陳柏諭受訪時就曾指出，HTC 計畫在台灣推出 5G 服務時，同步推出可支援 5G 連網的手機。根據今年初 5G 頻譜首波競標的結果，電信三雄對 5G 開台的規劃時間點頗為接近，遠傳電信喊出有望在 Q3 前開台，中華電信則是喊出 7 月，而台灣大哥大則是保守鎖定 Q3。就 HTC 有機會在 7 月推出 5G 新機的說法，時間點跟先前 HTC 總經理透露的規劃相符，也跟當前電信商佈局的計畫很接近，有其可信度。

該網站報導，消息來源雖未指出 HTC 首款 5G 手機的規格，但就目前 5G 手機在台推出的價位帶以及規格來預測，有機會是鎖定旗艦市場的款式。若預測成真，這將是 HTC 睽違兩年以來首款旗艦手機，因為上一支 HTC 推出的旗艦手機得回溯到 2 年前的 HTC U12+。除此之外，該網站也預期 HTC 有可能在 6 月先推出一款中階手機暖身，很可能是曝光過設計圖的 Desire 20 Pro。就此來說 6、7 月 HTC 手機粉絲終於有機會入手喜愛品牌的新機，為下半年寫下令人興奮的好開始。

(科技)