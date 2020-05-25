日本政府25日將解除東京、千葉、神奈川、埼玉縣等1都3縣及北海道的「緊急事態宣言」，已獲專家組成的諮詢委員會的同意。日本為了對抗新冠肺炎疫情，自4月7日宣布進入緊急狀態至今逾1個月半，終於全境解除宣言。

NHK報導，日本政府雖宣布解禁，但將修定因應疫情的基本對應方針，內容包括，解除宣言後到民眾適應新的防疫生活方式約需3周，屆時將再評估各地的感染狀態，階段性的鬆綁籲請避免外出、避免舉辦活動等限制，且希望民眾在5月底之前仍盡量減少跨都道府縣的移動。

日本厚生勞動相加藤勝信說：「仍需假設要打長期戰，或疫情再度擴大的可能性，將持續促進開發治療藥和疫苖，強化檢查體制，完善醫療體制等，盡全力守護國民的生命。」

日本首相安倍晉三25日傍晚將召開記者會，說明解除宣言的理由及今後的對應等。東京都考慮即日起階段性鬆綁要求店家暫停營業等限制，商業設施、劇場、補習班可望重新開放。

(中時電子報)