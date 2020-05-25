娛樂圈的八卦新聞常來得又急又快，有時常讓人追不上最新進度，不知道今天午餐或下午茶要跟家人同事聊什麼新聞嗎？中時電子報娛樂天天為您整理最新最熱的TOP4新聞！周揚青談復合，陳若儀談「林志穎老婆」淚崩，金喜愛兒子「俊英」揭《夫妻的世界》結局，日本職業美女摔角選手木村花身亡的驚人內幕…。中時電子報娛樂為您追下去。

小豬選在520發7千字懺情文分享和周揚青的交往點滴，也讓外界關注周揚青與羅志祥是否有望復合，對此，周揚青則在微博小號（個人帳號）全說了。

「凍齡男神」林志穎帶著媽媽和老婆陳若儀（Kelly）登上大陸真人秀節目《婆婆和媽媽》，隔16年沒有在螢幕前曝光的陳若儀，這回難得在節目上談到婚姻，陳若儀提到「林志穎老婆」這個身分讓她壓力很大，陳若儀說著還流下眼淚。

韓劇《夫妻的世界》的開放式結局讓觀眾無法接受，痛批是爛尾，對此，在劇中飾演金喜愛兒子「俊英」的13歲演員全真㥠，日前也在幕後特輯親自釋疑。

日本職業美女摔角選手木村花，因為參加戀愛實境秀《雙層公寓》（Terrace House Tokyo）走紅，同時也飽受酸民攻擊困擾，本月24號在上傳多張割腕照不久後，隨即被經紀公司證實死訊，令親友無法接受，她的母親木村響子更悲痛向女兒道歉，自責沒能好好保護木村花，並呼籲外界別再追問女兒身亡細節。可惜現在日網依然瘋傳著一個關於木村花身亡的驚人內幕…。

(中時電子報)