近日台灣新冠肺炎疫情雖暫緩，但抗疫仍然不可輕忽，而梅雨季報到，濕熱的天氣導致黴菌、蚊蟲易孳生，居家環境衛生是消費者關心的一大重點。憶聲電子旗下Kolin歌林品牌，為讓消費者輕鬆防疫、舒適迎初夏，特推薦冷氣、清淨機、除濕機、補蚊燈、吸塵器五項精選家電，價格實惠、功能多CP值高。

因新冠肺炎疫情影響，消費者對於環境清潔議題更加關心，歌林部分冷氣機型擁有自體淨功能，藉由開機自動清洗，讓內部熱交換器保持乾淨，減少灰塵吹出，保持室內清潔。而疫情期間，市場上對於抑菌、抗敏商品需求度大增，促進了歌林空氣清淨機詢問度跟著提升。歌林空氣清淨機KAC-A101通過SGS檢測，透過五重過濾系統進行防護，能有效去除微塵、異味氣體等過敏源，再搭配UV紫外線除菌燈，抑制細菌病毒孳生，最後以負離子清淨模式淨化空氣，讓居家環境乾淨清爽，是消費者抗疫夥伴。

歌林除濕機KJ-A2711B具備每日27公升除濕能力，除濕量超大，搭配多段式濕度設定，除濕、乾衣一次完成，加上銀離子抗菌濾網，促進室內空氣循環，非常適合梅雨季抗潮使用。此外，該機型還擁有萬向滾輪、隱藏式排水孔蓋等設計，且符合政府?一級能效?證認並搭載多重防護裝置，不僅節能省電，又能保障消費者安全。

濕熱氣候，正是蚊蟲孳生的時節，歌林為讓消費者聰明防蚊，特別推薦捕蚊聖品歌林SmartLin智能捕蚊燈KEM-A2375，該機型擁有自動清掃蚊體、LED照明、太陽能、USB充電、防水等功能，能輕鬆維護居家衛生、提高生活品質。此外，歌林無線吸塵器KTC-A1203WS更是清掃環境的好幫手，不僅直立、手持兩用，並透過大面積地板刷附LED照明、可多角度旋轉等設計，能有效清除髒污零死角，提升清潔效率。

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