瑞穎工業去年合併營收及獲利未受中美貿易佔影響，EPS為9.0元，今(25)日股東會通過每股配發現金股利9.0元，會中也報告今年3月31日至5月29日實施庫藏股，預計買回600張庫藏股，每股買回價格區間130.0～160.0元，未來將悉數轉讓給員工。

瑞穎董事長陳柏峰在股東會表示，瑞穎去年開發新產品及新客戶，獲得初步成效，未來五年會出現複合式雙位數成長。

瑞穎今日股東會經過投票通過去年營業報告書、盈餘分派案及修訂公司章程等議案。瑞穎表示，2019年受中美貿易戰擴大影響，廠商保守觀望，全球經濟需求疲弱，使得各主要國家出口表現多呈頹勢，國際主要經濟預測機構都預估，去年是全球經濟成長恐怕是金融海嘯以來最疲弱的一年。瑞穎去年第四季面臨新台幣對美元升值，全年合併營收仍比前年成長6.63％，稅前淨利成長4.49％。展望2020年經濟，美中初步達成貿易協議，使得美中貿易緊張情勢獲得緩解，瑞穎今年將持續開發歐美及亞洲優質潛在客戶。

(工商 )