大陸全國「人大」將在週四（28日）表決「港版國安法」，市場關注香港局勢及美中關係惡化，港股繼上周五瀉逾千三點後，25日開盤再度下挫逾200點。

恒指25日開低204點，報22,725點，創兩個月低位。恒指盤中一度由跌轉升，隨後又再度下挫。截至上午10點12分，報22,714.82點，下跌215.32點，跌幅0.94％。

國企指數開低25點，報9,400點，現報9,409.87點，下跌16.91點，跌幅0.18％。

(工商 )

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