港版國安法影響 恒指開低逾204點創兩個月低 10:312020/05/25 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸全國「人大」將在週四（28日）表決「港版國安法」，市場關注香港局勢及美中關係惡化，港股繼上周五瀉逾千三點後，25日開盤再度下挫逾200點。 恒指25日開低204點，報22,725點，創兩個月低位。恒指盤中一度由跌轉升，隨後又再度下挫。截至上午10點12分，報22,714.82點，下跌215.32點，跌幅0.94％。 國企指數開低25點，報9,400點，現報9,409.87點，下跌16.91點，跌幅0.18％。 (工商 ) #恒指 #港版國安法 #兩個 #下挫 #跌幅 也許您會感興趣 推薦閱讀 恒指：三檔W股都符納入要求 04:102020/05/21 全球財經 「港版國安法」曝4要點 港入夜多處聚集示威 20:422020/05/21 兩岸 「港版國安法」確定提案人大會議 最快8月可上路 22:042020/05/21 兩岸 防隱患 人大審議港版國安法 04:102020/05/22 兩岸要聞 大陸若堅持推動「港版國安法」美國務院示警將強力譴責 03:422020/05/22 國際 港版國安法引恐慌 恒指低開跌近700點 09:492020/05/22 財經 陸兩會將審港版國安法 陸委會：刻意迴避香港立法會程序 11:052020/05/22 兩岸 港版國安法勢在必行 京官晤港政協籲支持 10:542020/05/22 兩岸 陸：港版國安法勢在必行 美：研究對中經濟制裁 23:032020/05/23 財經 法條預料8月通過 恐溯及既往 04:102020/05/24 兩岸要聞 財經熱門新聞 政院大手筆 砸逾400億衝內需！3千元振興券 人人皆可領 付1,000換3,000 - 財經要聞 - 工商時報 大媽散戶注意！台股3闖失敗 專家爆6月大危機 - 財經 張忠謀15年前就計畫赴美設廠？遭爆卡在這關 - 即時 外資狂倒貨6千億！一票「護國股」猛爆沒在怕 - 財經 復仇華為…北京狙擊2大美企？專家曝機率 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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