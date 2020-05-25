受到西南氣流及梅雨鋒面影響，南台灣上周豪雨不斷，民眾與企業若有財物毀損，可申請災害損失減稅。

財政部高雄國稅局提醒，如財物有遭受損失，請務必先拍照保存證據，並於災害發生後30日內，檢附損失清單及證明文件（如受災財物照片、原始取得憑證、保險公司鑑價損失資料或受損財物修復取得統一發票或收據），向當地國稅局報備災害損失並申請減免稅捐，以維護自身權益。

(工商 )