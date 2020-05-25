豪雨成災 可檢附損毀證明減稅 10:322020/05/25 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到西南氣流及梅雨鋒面影響，南台灣上周豪雨不斷，民眾與企業若有財物毀損，可申請災害損失減稅。 財政部高雄國稅局提醒，如財物有遭受損失，請務必先拍照保存證據，並於災害發生後30日內，檢附損失清單及證明文件（如受災財物照片、原始取得憑證、保險公司鑑價損失資料或受損財物修復取得統一發票或收據），向當地國稅局報備災害損失並申請減免稅捐，以維護自身權益。 (工商 ) #損失 #財物 #災害 #豪雨 #檢附 也許您會感興趣 推薦閱讀 霧峰香米寒害歉收 農業局：加碼補助復耕 13:272020/05/21 生活 北勢國小防水防災演練 橡皮艇、鐵殼船出動超逼真 22:042020/05/21 生活 梅雨鋒面長兩顆「豪雨製造機」 賈新興曝位置 09:512020/05/22 生活 政院：最低工資、職災保險法立院本會期來不及送審 15:312020/05/22 政治 大雷雨狂炸屏東 高雄也升級超大豪雨特報 15:362020/05/22 生活 中央災害應變中心二級開設 蘇揆提醒國人注意 19:562020/05/22 政治 暖冬少雨公館紅棗農損逾2成 達天然災害救助標準 15:492020/05/23 生活 玉米受損嚴重 雲林縣府籲中央補助 17:192020/05/23 社會 台東縱谷寒害 稻作大多空包彈 04:102020/05/24 地方新聞 遊中東突遇沙塵暴 駕駛細看驚覺恐怖真相 20:492020/05/24 時事 財經熱門新聞 政院大手筆 砸逾400億衝內需！3千元振興券 人人皆可領 付1,000換3,000 - 財經要聞 - 工商時報 大媽散戶注意！台股3闖失敗 專家爆6月大危機 - 財經 外資狂倒貨6千億！一票「護國股」猛爆沒在怕 - 財經 復仇華為…北京狙擊2大美企？專家曝機率 - 財經 台積電7奈米威力不減！美大客戶續力挺 股價狂飆50％ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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