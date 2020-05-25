陣亡將士紀念日是美國的紀念日，在每年5月的最後一個星期一悼念在各戰爭中陣亡的美軍官兵。除了是美國人展現愛國情操的重要節日外，在民間更是代表夏季正式開始。不少海灘、遊樂場等，都會從該星期的週末開始營運，但最近美國明明新冠肺炎的感染人數超過160萬人、死者接近10萬人，但很多人還是前往海灘及公園，令人擔心第二波感染高峰的出現。

美國國內的50州，已經開始逐步解禁，尤其是南方的州，已經一大半的店舖都開始營業了，但另一方面阿拉巴馬州、阿肯色州、明尼蘇達州等11州，在上星期才創下新增感染者最多的一周的紀錄，而感染者的增加，和肺炎病毒擴大檢查，或是第二波感染潮，目前無法確定。

南部州的居民，已經一大票人都去海邊玩樂，媒體也都拍到人潮聚集、甚至是辦派對的照片，保健局及州長們只能大聲疾呼，希望民眾到店舖或公共場合，一定要帶著口罩。

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(中時電子報)