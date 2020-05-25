市場近期有雜音指稱，若美國加大阻斷華為，恐使得聯發科(2454)轉單性應落空，這也使得聯發科上周股價遭逢修正壓力，但華為最主銷售重心為大陸市場，屆時市場對於華為智慧機的需求預估最大宗會轉向大陸其他品牌智慧機，而這些也多是聯發科的合作廠商，故聯發科在5G首波換機潮依舊有發揮空間，聯發科也預期今年營運仍有合理成長，聯發科今股價開高走高、大漲約3%，最高站上460元。

隨著美國加大對華為下重手，先前市場看好華為儘管旗艦機有海思支援，但中階、入門智慧機有機會轉向採用聯發科(2454)或三星產品作為替代方案，且目前三星Exynos系列晶片尚未開放外購，且與華為在品牌層面上有直接競爭，預期採用機率不高，故聯發科受惠幅度最受期待。

只是由於美國擬再出手禁止華為「繞道」，故一度市場認為聯發科轉單效應落空，惟華為是大陸第一大、全球第二大智慧型手機大廠，自從去年和大陸關係開始緊繃後，華為也祭出自家系統鴻蒙，降低對美依賴度，只是也影響到先前在歐洲市場的銷售動能，華為最主要銷售重心回大陸市場，且因為大陸具有「強大」的人口紅利，所以對於銷售仍可以提供一定支撐，故假設未來美國對華為禁售令加大，衝擊到華為智慧機出貨，屆時市場對於華為智慧機的需求預估最大宗會轉向大陸其他品牌智慧機，而其他品牌包括OPPO、vivo、小米等也多是聯發科的合作廠商，故聯發科在5G首波換機潮依舊有發揮空間。

聯發科也預計在下半年推出中低階版的5G SoC(系統單晶片)，預期較有機會提高供貨比重。

另外，聯發科上周也公布買回庫藏股期滿，執行率僅為0.8%，每股平均買回價格411.72元，買回總金額5352萬元。

(時報資訊)