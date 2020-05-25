自行車代工廠愛地雅(8933)回收到關於美國ASE等重整公司的清算計畫(Liquidation Plan)第一筆債權分配款110萬餘美元、折合新台幣約3,300萬元，將為第二季獲利添新柴，可望貢獻每股盈餘約0.14元，今日股價開高走高，鎖在漲停板7.81元。

愛地雅在2018年認列美國轉投資公司ASE及ASI的股權損失、及應收帳款債權，約新台幣17.11億元的投資損失，每股淨值一度跌到僅剩3.6元。愛地雅近來已漸漸步出轉投資不利的谷底，今年首季轉虧為各國陸續解封，愛地雅5月在手訂單滿滿，再加上美國轉投資損失回沖，第2季獲利表現受到期待。

美國ASE等重整公司的清算計畫，經美國破產法院於2019年10月25日(美國時間)裁定核准該清算計畫在案，愛地雅在今年5月22日收到該清算計畫的第一次債權分配款共計美110萬1674.32美元，將待ASE等重整公司依清算計畫回收其他債權金額後，再執行後續債權分配程序。

(時報資訊)