茂矽(2342)4月單月獲利，每股賺0.05元。公司第一季本業已有獲利，法人估第二季本業仍可持穩獲利，但業外是否改善待觀察。

茂矽公告4月自結營運結果，月營收1.63億元、年增97.6%；稅後淨利800萬元、年增138.1%，EPS 0.05元。受惠於金氧半場效電晶體(MOSFET)客戶回補庫存，以及額溫槍感測元件急單挹注，帶動茂矽4月單月小賺。茂矽第一季本業表現不淡，第二季可望延續訂單動能。

由於疫情帶動居家辦公、線上教育等遠端需求增加，帶動茂矽MOSFET客戶訂單動能增強，加上國際IDM廠因疫情停工或減產，也推升茂矽接單動能。茂矽第一季營收3.97億元、年增7.67%；第一季本業已有獲利，營業淨利為1139萬元，但是因轉投資拖累，整體業外淨損1.18億元，致未能轉盈。2020年首季稅後虧損1.07億元，每股稅後虧損0.69元。

展望第二季，隨著筆電及伺服器需求仍然強勁，MOSFET接單動能可延續，加上額溫槍感測元件訂單挹注，法人預估茂矽第二季本業仍維持獲利，但業外是否續受轉投資拖累，尚需觀察。茂矽因本業營運仍獲利，今股價逆勢上揚，盤中漲逾4%攻30元以上。

(時報資訊)