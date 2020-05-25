國民黨立委賴士葆今日於立院財政委員會質詢表示，日前總統府「打賴清德計畫」的宮鬥資料外流，此事為何不交由調查局偵辦，反而是刑事局處理？總統府副秘書長李俊俋回應，因為第一時間不知道是治安問題還是資安問題，所以才找刑事局。但賴士葆駁斥：「那總統府為何對外宣稱是駭客入侵？」

日前多家媒體收到署名總統府密件資料，內容包含去年民進黨總統提名人黨內初選時的「打賴清德計畫」，連副總統陳建仁、三立新聞台的高層主管高明慧等人都參與，也提及內閣人事權討論等等。總統府對此向外宣稱，這份資料已經過變造，並非真實，但外界對此說法普遍質疑。

李俊俋表示，當時不確定是不是總統府的文件，因此向刑事局報案，另一方面總統府第二局也開始調查府內的內網外網，而當下並沒有辦法確定是不是資安事件。賴士葆駁斥，但總統府明明發布新聞稿宣稱這是國外駭客所為。

李俊俋指出，因為外流的部分不是總統府的公文文件。賴士葆說，就因為不是總統府的文件，而且外流的對象是媒體，所以更像宮鬥。李俊俋說，現在文件都無法證明真偽，都還在調查中，而這與宮鬥無關，自己不知道什麼叫宮鬥。

(中時 )