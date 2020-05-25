白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）周日表示，美方希望在6月底舉行各國元首親臨現場的7大工業國組織（G7）高峰會。

因新冠狀病毒疫情開始肆虐全球，以及在國際旅行受到限制的情況下，美國總統川普在今年3月取消了原訂於6月10日召開的G7峰會。

川普上周三表示，他可能重新考慮在華盛頓附近舉辦面對面的G7領袖會議，這將釋出全世界正逐漸回復正常的訊息。

歐布萊恩周日接受CBS訪問時表示，如果要以親自到場的方式舉辦G7峰會，時間點將落在6月底。他表示，美國的首都已接近達到確診高峰，如果情況允許，美國會希望舉行一場面對面的峰會。他並表示，他認為G7元首較想要親自到場，而非透過視訊開會，「川普總統已經發出邀請函，目前我方收到極好的回應」。

不過白宮新冠狀病毒特別工作小組應對協調員比爾斯（Deborah Birx）上周五曾表示，華盛頓都會區的確診率為全美最高，她已經要求美國疾病管制與預防中心與華盛頓、芝加哥及洛杉磯的官員合作，以了解確診數持續攀升的原因。

(時報資訊)