二次光學透鏡廠雷笛克光學(5230)今天股東會通過每股配息0.6元。由於歐美及日韓車燈模組廠客戶佔比持續穩定提升，雷笛克表示，第2季會比第1季好，隨著疫情趨緩，如無意外營運有望逐季提升，審慎樂觀看待下半年。

雷笛克近幾年專注在車用市場，受惠於LED光源在車用照明各項應用日益普及，公司與全球各大車燈廠合作，開發汽車頭燈(遠近燈及霧燈)、畫行燈、室內燈等車燈透鏡產品，目前車燈客戶包括大陸、歐美及日韓車燈模組廠，其中非大陸地區車燈客戶佔比已拉升到70%以上，去年車用產品佔營收比重已達10%到15%。

受新冠肺炎疫情影響，雷笛克今年第1季稅後虧損629萬元，每股淨損0.13元；前4月合併營收3.13億元，年減5.05%。

儘管第1季業績表現平平，雷笛克因技術能力提升，在技術門檻要求較高車頭燈部分也大有斬獲，除大陸車燈客戶外，歐美及日韓車燈模組廠客戶佔比持續穩定提升，車前燈佔車燈產品的比率從30%提高到60%，預估今年車燈相關產品營收將較去年成長，且毛利率亦可望同步提升，車用產品將成為今年業績成長主要動能，佔營收比重亦將拉升到15%到20%。

雷笛克2019年合併營收10.57億元，營業毛利3.92億元，合併毛利率37.12%，年減2.2個百分點，稅後盈餘4016萬元，每股盈餘0.8元，今天股東會通過每股配息0.6元(若扣除庫藏股，實際配息估約0.63元)。

隨著疫情趨緩，且歐美及日韓車燈模組廠客戶佔比持續穩定提升，雷笛克表示，雖然因疫情無法樂觀，但第2季會比第1季好，如無意外，營運有望逐季提升，第3季有機會比第2季好，審慎樂觀看待下半年。

(時報資訊)