晶圓代工龍頭台積電（2330）於本月15日宣布將赴美設廠，為市場投下震撼彈。不過有媒體指出，早在15年前，時任台積電董事長的張忠謀就在物色美國設廠據點，惟受到政治因素干擾而卡關。

台積電15日宣布，將在美國亞利桑那州興建營運一座5奈米晶圓廠，規畫月產能2萬片晶圓，2021年動工，2024年量產，預計專案（含資本）支出120億美元（約新台幣3600億元）。

任職台積電法務長達12年的美國智慧財產律師杜東佑（Richard Thurston）日前接受美國媒體《EE Times》採訪時指出，台積電並非近幾年才考慮赴美設廠，他和張忠謀於2005年就曾一起找過美國製造據點。

杜東佑表示，他們曾考慮收購IBM微電子事業，但由於IBM獲得美國軍方授權，可接單生產軍用晶片，「他們想確定，這些技術不會未經過同意就外流到亞洲，因為當時華盛頓的認知－台灣即是中國」。

杜東佑也指出，紐約州應該是台積電最理想的落腳點，但政治因素可能在台積電選擇亞利桑那州上起了作用。對此，台積電則表示，落腳亞利桑那州只是商業考量，並非政治考量。

(中時電子報)