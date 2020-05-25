新冠肺炎疫情在全球蔓延，已影響企業內部營運，遠距辦公、雲端會議成為許多企業必要措施，生活型態轉變更趨向宅經濟，工研院產業學院將開辦第七期「科技產業經營高階主管研習班」，安排重量級專家與科技高階主管面對面，研討如何布局疫情後的新市場。

工研院產業學院執行長周怡君表示，新冠肺炎疫情防疫期間，企業內部對數位科技的需求及外部的宅經濟新商機，都加速推動企業朝數位轉型發展，加上美中貿易戰持續影響，企業領導人更須培養全新的科技產業經營思維，以前瞻的眼光與策略，隨時備戰。

周怡君表示，「科技產業經營高階主管研習班」今年以科技經營為核心，數位轉型為工具，從科技行銷到循環科技創造新經濟等面向，邀請清大科管院榮譽講座教授史欽泰等產學研12名大師，帶領學員建構多元觀點與思考方向，強化綜觀全局與運籌帷幄的能力。

周怡君指出，此課程不僅是知識的學習，更是產學研合作與人脈建立的平台，過去六期學員超過60％是企業總經理、副總經理級以上的高階主管，第七期課程將於6月19日開課，限額30名，歡迎科技產業高階菁英人才踴躍參加。相關報名資訊洽工研院產業學院張小姐03-5918044、朱小姐04-25671912或官網：https：／／reurl.cc／kdEMxb

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