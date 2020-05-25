大陸A股三大股指25日開低走低，呈微幅震盪。

上證指數開盤報2,816點，升2點或0.09％；截至上午10點30分，報2,811.69點，跌2.08點，跌幅0.07％。

深成指開市報10,602點，跌2點或0.02％；現報10,570.37點，跌34.6點，跌幅0.33％。

創業板指數開市報2,049點，升3點或0.15％；現報2,042點，跌4.24點，跌幅0.21％。

各類股普遍下跌，汽車股、石油股表現較穩，水泥、煤炭、金融股偏軟。

(工商 )

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