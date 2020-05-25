A股微幅震盪走弱 10:412020/05/25 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸A股三大股指25日開低走低，呈微幅震盪。 上證指數開盤報2,816點，升2點或0.09％；截至上午10點30分，報2,811.69點，跌2.08點，跌幅0.07％。 深成指開市報10,602點，跌2點或0.02％；現報10,570.37點，跌34.6點，跌幅0.33％。 創業板指數開市報2,049點，升3點或0.15％；現報2,042點，跌4.24點，跌幅0.21％。 各類股普遍下跌，汽車股、石油股表現較穩，水泥、煤炭、金融股偏軟。 (工商 ) #A股 #開市 #現報 #跌幅 #微幅 也許您會感興趣 推薦閱讀 恒指：三檔W股都符納入要求 04:102020/05/21 全球財經 《港股》港股先升後跌 小米「績」昂 10:342020/05/21 財經 《金融》憂修憲議題擾市 宜適度配置特別股 11:082020/05/21 財經 《港股》生醫股重挫 恆指收跌0.49％ 17:062020/05/21 財經 美參院通過議案 緊盯中概股 04:102020/05/22 全球財經 《港股》恆指大跌 本地股慘綠 10:512020/05/22 財經 520後新局 18:002020/05/23 財經 港版國安法來襲 金融股警戒 04:102020/05/23 財經要聞 緯創砸16億 買回逾5.8萬張庫藏股 04:102020/05/23 證券．權證 華為風暴…台股凶險還沒完！專家曝散戶撿槍時機 18:012020/05/24 財經 財經熱門新聞 張忠謀15年前就計畫赴美設廠？遭爆卡在這關 - 財經 政院大手筆 砸逾400億衝內需！3千元振興券 人人皆可領 付1,000換3,000 - 財經要聞 - 工商時報 大媽散戶注意！台股3闖失敗 專家爆6月大危機 - 財經 快來對獎！3、4月統一發票千萬獎號91911374 - 財經 外資狂倒貨6千億！一票「護國股」猛爆沒在怕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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