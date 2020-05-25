肺炎疫情續肆虐全球下，根據台灣經濟研究院公布4月景氣動向調查結果，製造業與營建業營業氣候測驗點下滑，但服務業營業氣候測驗點轉為上揚，其中製造業來到81.75點、創2009年2月以來的逾11年新低。

台經院表示，就製造業對當月及未來半年景氣看法比率調查結果顯示，4月營業氣候測驗點為81.75點，較上月修正後的82.55點減少0.80點，為2009年2月以來新低， 雖然為連續4個月下跌態勢，但跌幅較上月相比已明顯縮小。

營建業營業氣候測驗點為84.36點，較上月的85.79點下跌1.43點，雖然也是連續4個月下跌的態勢，但跌幅同樣明顯縮減。

服務業營業氣候測驗點82.37點，較上月修正後的81.97點增加0.40點，結束連續3個月下滑態勢轉為上揚。

台經院表示，製造業中傳統產業的鋼鐵基本工業與運輸工具業看壞當月景氣比例將近八成，化學工業、紡織業、成衣及服飾業甚至超過八成。由整體廠商對未來半年景氣看法觀察，看好廠商月增6.7個百分點至24.8％，看壞由月減5.6個百分點至34.9％，儘管大多數廠商對未來半年景氣看法仍多以持平與轉差，但悲觀或樂觀程度較上月調查相比，已明顯轉好許多。

營造業方面，台經院指出，雖然基建房建各分標在灌漿作業進展有所延遲，但所幸如西濱公路、台中捷運等已臻完工，對於相關承包商尾款認列漸趨集中，使4月營造業景氣持平視之。展望未來，延續政府在公建投資的超前部署，對未來公共工程新建發包與執行進度等表現相對有利，但考量短期內砂石供應依然相對吃緊，故七成以上廠商認為，未來半年營造業景氣尚為持平。

不動產業方面，4月國內六都建物買賣移轉件數月增率-11.2％，主要因全球經濟展望受歐美成為疫情重災區而惡化，且國內境外移入感染人數增加，使當月房市買氣出現觀望所致。隨著5月國內疫情已趨近落幕，加上現階段超低房貸利率、資金充沛、投資避 險角色突出等條件，長期置產及剛性遞延性買盤將可望逐步釋出。

服務業調查部分，台經院說明，4月景氣看好比例較高者為運輸倉儲業，超過七成以上零售業與餐旅業廠商看壞當月景氣表現。未來半年看法部分，零售業對未來半年景氣看好比例超過一半。

(工商 )