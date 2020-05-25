新冠肺炎疫情在全球蔓延，不僅影響企業內部的營運，遠距辦公、雲端會議成為許多企業的必要措施；而人們的生活型態轉變更趨向數位化等宅經濟，如虛擬展會、數位學習等。因此，在這樣的浪潮下，領導人的科技思維與格局應如何回應？將開辦第七期「科技產業經營高階主管研習班」安排國內重量級專家與科技高階主管面對面，學習大師們在科技發展的豐富經驗，布局疫情後的新市場。

工研院產業學院執行長周怡君表示，今年的新冠肺炎疫情衝擊，企業的運作模式及人們的生活型態正快速改變，防疫期間，企業內部對於數位科技的需求及外部的宅經濟新商機，都加速推動企業朝數位轉型發展；加上美中貿易戰持續影響，為市場帶來多變（Volatile）、不確定（Uncertain）、複雜（Complex）與混沌（Ambiguous）的挑戰，迎戰VUCA時代已是臺灣企業家與世界需共同面對的議題。為此，企業領導人須培養全新的科技產業經營思維，尤其高階主管們更需要以前瞻的眼光與策略，隨時備戰。

周怡君進一步表示，「科技產業經營高階主管研習班」今年以科技經營為核心、數位轉型為工具，從洞悉客戶需求的科技行銷、資料經濟的機會與挑戰、智權戰爭下科技產業的競爭與發展、及以循環科技創造新經濟等方面，建構多元觀點與思考方向，邀請來自產學研等12名大師，帶領學員強化在科技快速變動下綜觀全局與運籌帷幄的能力。本屆講師包括清大科管院榮譽講座教授史欽泰、數位經濟暨產業發展協會理事長陳正然、交大管科院教授朱博湧、台大經濟系名譽教授陳添枝、清大科管院榮譽講座教授金聯舫、中美矽晶董事長盧明光、台灣創生平台公司董事長黃日燦、台灣雲端物聯網產業協會理事長徐爵民、勤業眾信集團前總裁陳清祥、Digital Doctor pvt. Ltd.執行長郭耿聰、工研院副院長彭裕民、工研院技轉法律中心執行長王鵬瑜等。

周怡君指出，此課程不僅是知識的學習，更是產學研合作與人脈建立的平台，過去六期學員超過60％是企業之總經理、副總經理級以上的高階主管，在課程中能藉由與來自不同科技產業的同學交流，激發產業內更多的良性互動，同時也是增進人脈資本、發掘合作商機的機會。

(工商 )