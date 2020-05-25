為因應10月水利會長改為官派，行政院版《農田水利法》修正草案，4月30日已在立法院經濟委員會通過初審，明訂未來農田水利會現有資產，將納入作業基金，並排除《國有財產法》限制，財產處分將回歸各分基金，不互相流用，全案預計6月底前完成三讀。

農委會農田水利處副處長陳衍源表示，行政院版草案中指出，農田水利會改制後，資產及負債由國家概括承受，並納入農田水利事業作業基金管理，未來如果要提供公有土地使用，不應「無償撥用」，而且未來各地分署的作業基金應專款專用、不會互相流用。

至於草案中提及若是依農地重劃條例37條第3項無償取得的土地，應無償撥充或抵充，陳衍源說，這類土地部分是地主無償提供、部分是地方政府無償提供，為維持公益性，因此仍應無償撥充與抵充。但國民黨立委廖國棟、林文瑞則提案並未納入此項但書，意謂所有的土地都要有償撥用，以維護農民的權益。

《農田水利法》草案日前通過經濟委員會審查，擬10月1日把17個農田水利會改制成「農田水利署」17個分署，其中，最受爭議的就是草案中指出《農田水利法》財產將由國家「概括承受」，根據統計，所有水利會資產現金超過700億、不動產更達1200餘億，這些財產中有部分還是農民無償提供給水利會興建水利設施使用，外界質疑政府是強占民產。

日前立委廖國棟舉辦公聽會時，部分專家學者就質疑農田水利會改制違反憲法，指出農田水利會部分土地為農民無償提供，政府有強占民產之虞。

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(中時電子報)