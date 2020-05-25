罷韓公投將在6月6日登場，由於中選會規定從5月27日0時起禁止發布民調，因此各家封關民調紛紛出爐。今又有一最新罷韓民調出爐，結果指出高雄市長韓國瑜的蓋牌奇招奏效，會投贊成罷票的高雄市民約59.8萬人，勉強跨過罷韓門檻。讓網友大驚表示罷韓崩潰了！

據批踢踢網友分享的最新民調顯示，會投票的高雄市民約59.8萬人，勉強跨過罷韓門檻的57萬票，顯示韓喊出的蓋牌策略奏效。對此，許多網友紛紛震驚大喊，「可憐哪，罷韓仔崩潰」、「危險了」、「上週發現週邊朋友沒人要回去投， 真的是五五波」、「來個大雷雨，韓導又勝選啦」、「沒關係反正我不是高雄人」！

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

觀察近來罷韓趨勢，《TVBS》在2月的民調顯示，高達五成高雄市民有意願罷韓，不過在22日的新公布的民調結果，贊成罷韓的支持度跌至45%，較2月下滑5個百分點。而今公布的最新民調亦顯示，贊成罷韓的高雄市民僅勉強過罷韓門檻，顯示韓打出的蓋牌策略奏效。

(中時電子報)