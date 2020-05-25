台電公司原本規劃，將核電廠的放射性廢棄物暫存於廠區內的貯存設施，等到最終處置場完成後，再送去最終處置，但選址與興建目前連公投都無法舉行、面臨重重困難，因此選擇不用公投的「中期暫時貯存設施」，原能會主委謝曉星今天表示，2025年低放廢棄物集中式貯存設施方案啟動後，應於 3 年內完成場址選定及土地取得作業，8 年內設施完工啟用。

立法院教育及文化委員會今天邀請原能會報告。

立委林奕華表示，原本110年就要啟動低放處置計畫，但至今仍未完成，僅能對台電罰鍰，而台電還提起行政訴訟，原能會甚至敗訴；謝曉星指出，會依法提起上訴。

林奕華說，低階核廢料越來越多，行政院因而提出中期暫貯方案，但仍中期暫貯要貯放50年至100年，「根本是最終處置場」，目前的選址場所哪裡會同意呢？

立委陳秀寶也說，原本105年就要選定低放場址，110年就要啟用，但未能如期完成，原能會僅能不斷對台電罰鍰，但仍未達成目的；謝曉星說，無論低放或高放，在核廢的場址選擇上十分困難，因此不斷提出替代方案，如中期暫貯方案，目前低放廢棄物集中式貯存設施方案啟動後，應於 3 年內完成場址選定及土地取得作業，5年開始興建、8 年內設施完工啟用，意謂2025年就要啟用。

立委高虹安說，目前低放放棄物放置在蘭嶼、核電廠，還有部分送到核研所？原能會官員表示，目前放置在核研所共有1萬多桶，目前還有貯放空間。

(中時 )